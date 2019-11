Futsal: Cariense-Sameiro para a Taça de Portugal

A segunda eliminatória da Taça de Portugal de Futsal vai ter um dérbi beirão, ditou o sorteio da prova realizado no passado dia 23, na Cidade do Futebol, sede da Federação.

Assim, a UD Cariense (Belmonte) vai receber o GD Sameiro (Manteigas) em jogo a realizar a 9 de novembro. A proximidade geográfica entre as duas localidades e o facto de muitos atletas de Sameiro, promovido este ano ao Nacional da IIª Divisão, terem jogado em Caria são ingredientes que prometem “apimentar” a partida. As duas equipas integram a zona Sul da competição e na primeira eliminatória afastaram o Arnal por 4-1 e o Retaxo por 5-3, no prolongamento, respetivamente. Contudo, esta equipa do distrito de Castelo Branco foi repescada e vai defrontar o Posto Santo (Açores).