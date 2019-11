Esgrima: Ana Campos em bom plano em Madrid

A atleta do Penta Clube da Covilhã, Ana Campos, participou no domingo no Torneio Nacional de Ranking espanhol do escalão M17 (cadetes), em Madrid.

Na fase de poules, a jovem covilhanense obteve duas vitórias e quatro derrotas, tendo ficado na 19ª posição entre 29 atiradoras. Já na fase pré-eliminatória Ana Campos derrotou a compatriota Teresa Godinho e passado ao Q16, onde foi eliminada pela espanhola Marina Serrano pelos parciais de 15-6. No final do torneio espanhol a atiradora do Penta Clube terminou no 16º lugar, um bom resultado na sua primeira prova internacional esta época. Ana Campos vai agora iniciar um circuito europeu de modo a preparar-se para o Campeonato de Europa de Cadetes.