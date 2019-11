Maria Ribeiro é campeã nacional de Judo Adaptado

Realizaram-se no passado fim de semana, em Odivelas, os Campeonatos Nacionais de judo de seniores ANNDI, que incluíram no segundo dia, pelo segundo ano consecutivo, o Nacional para o síndrome de Down e deficiência intelectual.

A judoca do Sabugal Maria Ribeiro voltou a competir na categoria feminina mais participada, a de -63kg, de que tinha sido vice-campeã em 2018, e desta vez venceu todos os seus confrontos pela vantagem máxima, o que lhe valeu a conquista do título. A sabugalense continua a somar bons resultados e no dia 30 vai competir no “Campeonato do Mundo Síndrome Down”, que terá a participação de países de três continentes.