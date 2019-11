Vila Cortês derrota Manteigas e lidera campeonato

Duas goleadas à antiga e um novo líder é o saldo da sexta jornada do Distrital da Iª Divisão da AF Guarda disputada no domingo.

Na Guarda, o Vila Cortês do Mondego recebeu e venceu o Manteigas por 2-1 no jogo grande da tarde e passou a comandar o campeonato, em igualdade pontual (15 pontos) com a formação serrana mas com mais um golo marcado. Na terceira posição está o Sp. Mêda após empatar a uma bola no terreno do Fornos de Algodres (8º classificado), enquanto o Trancoso (4º) goleou por 7-2 o cada vez mais lanterna vermelha, Estrela de Almeida (14º), que ainda não pontuou esta época. Já o Gouveia (6º) foi ganhar 2-0 ao Soito (5º) e o Aguiar da Beira (7º) derrotou em casa o Foz Côa (12º) por 6-2. Nesta jornada registaram-se dois empates, um sem golos, entre o Vilanovenses (13º) e o Vila Franca das Naves (9º), e outro a uma bola, entre o Sp. Vilar Formoso (11º) e o Sp. Celoricense (10º).

Este domingo, os três primeiros jogam em casa. O Vila Cortês recebe o Trancoso, o Manteigas defronta o Celoricense e o Sp. Mêda joga com o Aguiar da Beira. Os restantes jogos da 7ª jornada são o Vila Franca-Vilar Formoso, Foz Côa-Vilanovenses, Estrela Almeida-Soito e Gouveia-Fornos. Nessa tarde arranca também o Distrital da IIª Divisão com as partidas Sp. Sabugal-Paços da Serra, Pinhelenses-Freixo de Numão e Nespereira-Casal Cinza. Folga o Guarda FC.