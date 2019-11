Corta-Mato: Alexandre Venâncio e Matilde Rodrigues vencem na Guarda

Alexandre Venâncio e Matilde Rodrigues venceram no domingo a corrida principal do Corta-Mato de São Martinho, realizado no Parque Urbano do Rio Diz, na Guarda.

O atleta sub-23 do CA Seia correu os 6.000 metros da prova masculina em 21m18s, com o júnior Diogo Salvado (Penta Clube da Covilhã) a cortar a meta 32 segundos depois. O terceiro classificado foi Filipe Costa (Clube Desportivo de Espite) com o tempo de 22m14s. Em femininos, a algarvia sub-23 da Casa do Benfica de Faro ganhou em 17m52s e superiorizou-se à veterana Maria de Lurdes Monteiro (Casa do Povo de Mangualde), que cortou a meta dos 4.000 metros da corrida em 18m41s. O pódio ficou completo com Tânia Cruz (ACR Senhora Desterro) com a marca de 19m23s. Nos restantes escalões os vencedores foram Maria Ramos (CCDR Colmeal da Torre) e Igor Gomes (GDC Guilhovai) em benjamins, Gabriela Santos (Senhora Desterro) e Tiago Queirós (Penta Clube Covilhã) em infantis e Carolina Fonseca (Senhora Desterro) e Mário Vicente (CA Seia) em iniciados.

Nos juvenis ganharam Margarida Sá e Rúben Venâncio (ambos do Penta Clube Covilhã) e em veteranos venceu Paulo Gomes (GDC Guilhovai). A prova foi organizada pela Associação de Atletismo da Guarda, com o apoio da autarquia. Este ano a ANDDI – Portugal (Associação Nacional de Desporto para a Deficiência Intelectual) realizou na Guarda o seu Campeonato de Portugal de Cross Curto e a 22ª Taça Nacional de Corta-Mato. Em seniores masculinos ganhou Paulo Benevente (Associação Jorge Pina) e nas senhoras a vitória foi para Ana Ramos (MAPADI). Coletivamente, o Clube Gaia sagrou-se campeão de Portugal de Cross Curto e venceu a Taça Nacional.