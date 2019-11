Guarda vai ser palco do Encontro Nacional de Produtores de Mirtilo

A Guarda vai receber a nona edição do Encontro Nacional de Produtores de Mirtilo. O certame vai decorrer entre 22 e 23 de novembro e contará com a presença de mais de três centenas de produtores de todo o país.

No evento – que foi hoje apresentado em conferência de imprensa no TMG – serão debatidas temáticas relativas à produção, comercialização e distribuição deste fruto no panorama nacional e internacional.

Carlos Chaves Monteiro, Presidente autarquia guardense, salientou que “além de ser uma fileira do produto agrícola [o encontro] é importante para dinamizar os territórios” e permitir “a troca de experiências, conhecimentos e divulgação de investigação” no setor.

O evento é organizado pela Cooperativa Agrícola Agroguarda e pela ANPM – Associação Nacional de Produtores de Mirtilo, com o apoio do município.

