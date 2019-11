Pedro Gadanho é o novo coordenador executivo da candidatura da Guarda a capital da cultura

O covilhanense Paulo Gadanho vai ser o novo coordenador executivo da candidatura da Guarda a Capital Europeia da Cultura, anunciou hoje a autarquia guardense durante a sessão de câmara, que decorreu esta tarde.

Pedro Gadanho é arquitecto e foi diretor do Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa, até junho deste ano. Foi curador do departamento de arquitectura do Museum of Modern Art (MoMA), em Nova Iorque, tendo assumido o cargo no museu de Lisboa a 1 de Outubro de 2015 – um ano antes da inauguração do museu – por um período de três anos.

Após o término do contrato com a Fundação EDP, detentora do MAAT, Pedro Gadanho irá agora assumir as rédeas da candidatura guardense a capital cultural europeia e afirmou que «Sinto-me muito honrado por poder contribuir com a minha experiência e conhecimento para trazer tal ambição para uma candidatura que, acima de tudo, é uma oportunidade para repensar uma identidade regional específica»

