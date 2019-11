GNR registou 33 acidentes, um morto e um ferido grave na semana passada no distrito da Guarda

A GNR da Guarda deteve sete pessoas e registou 33 acidentes na última semana, dos quais resultaram um morto, um ferido grave e onze feridos ligeiros, de acordo com os dados da atividade operacional entre 4 e 10 de novembro.

Segundo o documento do Comando Territorial da Guarda, neste período foram apreendidas 24 doses de liamba, sete cartuchos de calibre 22 mm e um bastão extensível, tendo sido detidos duas pessoas por tráfico de estupefacientes e uma outra por posse ilegal de armas.

A GNR registou também 220 infrações de trânsito, das quais 129 resultaram de excessos de velocidade nas estradas do distrito e cinco por condução com taxa de álcool no sangue superior ao limite legal. Houve ainda seis infrações por falta de inspeção periódica e outras seis relacionadas com iluminação e sinalização dos veículos.

Na semana passada as patrulhas elaboraram oito autos de contraordenação no âmbito da legislação da proteção da natureza e do ambiente e da legislação policial.