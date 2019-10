O Figueirense perdeu 2-0 na receção ao Arouca, este domingo, em jogo da oitava jornada da série B do Campeonato de Portugal.

Com esta derrota, a equipa de Figueira de Castelo Rodrigo mantém-se no 12º lugar da geral, com 7 pontos, ainda acima da zona de despromoção.

Por sua vez, o Arouca é terceiro classificado com 16 pontos, em igualdade pontual com o segundo, o Leça. As duas formações estão a um ponto do líder, o Lusitânia de Lourosa.