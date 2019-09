UNESCO premeia projeto de ensino da língua e matemática pelo Teatro

O presidente da ASTA, Sérgio Novo, recebeu esta segunda-feira na sede da UNESCO, em Paris, o Prémio Confúcio de Alfabetização em representação do Nuovo Comitato il Nobel per i Disabili, líder do consórcio que desenvolveu o projeto “Tell Me”.

O galardão, que conta com o apoio do Governo da República Popular da China, distingue quem se dedica à alfabetização de adultos. Em 2019, o prémio teve como tema de referência “Alfabetização e Multilinguismo”, tendo sido premiados três projetos a nível mundial, incluído o “Tell Me”, cuja implementação e coordenação em Portugal esteve a cargo de Sérgio Novo, presidente e diretor artístico da ASTA, sediada na Covilhã. Trata-se de um projeto europeu inédito no campo do ensino não formal da língua e da matemática, tendo como ferramenta o teatro. O objetivo é ensinar as populações migrantes na aprendizagem da língua e da matemática ao chegarem a um país desconhecido.

Financiado pelo programa Erasmus +, o “Tell Me” foi desenvolvido nos últimos dois anos por várias estruturas que se dedicam ao ensino e às artes dramáticas. Além da ASTA, participam a IFALL – Integration for Alla de Örkelljunga (Suécia) e os organismos italianos Nuovo Comitato, de Gubio (associação criada pelo Nobel da Literatura Dario Fo) e ANL – Associazione Nuovi Linguaggi, de Loreto. No dia 28 terá lugar nova cerimónia na cidade chinesa de Qufu, local de nascimento do filósofo chinês que dá nome ao prémio. O projeto já obteve 22 distinções a nível internacional.