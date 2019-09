A Associação Comercial da Guarda (ACG) promove na terça-feira o seminário “Disposições legais para os setores do comércio, serviços e restauração e segurança alimentar”. A sessão é organizada em parceria com a ASAE – Autoridade de Segurança Alimentar e Económica e decorre às 15 horas no auditório da ACG.