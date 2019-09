Polícia sinaleiro poderá chegar à Covilhã

Esta segunda-feira as ruas da cidade de Castelo Branco assistiram ao regresso da figura emblemática do polícia sinaleiro, num projeto-piloto do Comando Distrital da PSP.

A partir de agora, o agente estará a ordenar o trânsito nas zonas de maior tráfego rodoviário da cidade, principalmente em pontos de cruzamentos que não possuam rotundas e também em áreas de passagem de peões. O polícia sinaleiro sai à rua todas as segundas-feiras, considerado o dia com mais trânsito em Castelo Branco. A PSP pondera fazer chegar futuramente a medida à cidade da Covilhã. Segundo declarações do subintendente Luís Soares a O INTERIOR, «a hipótese está a ser avaliada em termos de sustentabilidade» e, caso esta se verifique, «o projeto poderá chegar à Covilhã». A função é desempenhada por um agente experiente, munido do equipamento necessário, que já teve a mesma responsabilidade anteriormente, refere a Polícia de Segurança Pública.