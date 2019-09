Cidade de Seia comemora Semana Europeia da Mobilidade

Seia comemora a Semana Europeia da Mobilidade com varias iniciativas a realizar entre segunda-feira e dia 22.

Transportes urbanos gratuitos, ruas sem carros e uma caminhada são algumas das atividades programadas num município que aposta numa política de baixo carbono. Na quarta-feira à noite (20h30) há uma caminhada pelo circuito urbano, com início no largo da Câmara Municipal. Já na próxima sexta-feira o trânsito vai estar encerrado no eixo escolar entre a rotunda do Centro Escolar de Seia e a rotunda da Escola Secundária de Seia. Das 9 às 19 horas a via vai ser ocupada com carrinhos de rolamentos, campos de jogos, pinturas de rua, slide, circuito Escola Segura, Gym4All, Voleibol, música, e atividades direcionadas para a comunidade escolar e população em geral. No dia 21, o município, em parceria com a Associação Empresarial da Serra da Estrela, promove um desfile de moda no Mercado Municipal de Seia, a partir das 19h30, e duas horas depois será apresentada a 25ª edição do CineEco – Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela. A sessão terá lugar no Cineteatro da Casa Municipal da Cultura e será seguida da projeção do filme “Aquarela”, de Victor Kossakovsk.