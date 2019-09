Espetáculo “Lento e Largo de Jonas & Lander” no TMG

A caixa de palco do grande auditório do Teatro Municipal da Guarda (TMG) vai ser o cenário, este sábado (21h30) do espetáculo de teatro e dança “Lento e Largo de Jonas & Lander”.

Estreada no Festival Guidance 2019, esta criação aposta num ambiente cénico baseado e influenciado pelo trabalho de Hieronymous Bosch, onde deambulam performers robóticos e humanos para criar «um apocalipse visual». Numa paisagem irreal, «ambas as entidades irão socializar, dançar, beijar, ordenar e obedecer, de igual para igual», adianta a produção. A direção artística, coreografia e interpretação são de Jonas Lopes, Lander Patrick, Ana Vaz, Lewis Seivwright e Mathilde Bonicel, numa produção da Sinistra Associação Cultural e coprodução do TMG no âmbito da Rede 5 Sentidos.