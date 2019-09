POSEUR comparticipa Sistema de Tratamento de Águas Residuais de Rapa

O município de Celorico da Beira anunciou que o projeto do Sistema de Tratamento de Águas Residuais da aldeia de Rapa foi apoiado pelo POSEUR – Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos.

Segundo a autarquia, o projeto, que representa um investimento total de 74 mil euros, integra a sua estratégia de médio prazo, «com vista à melhoria das condições de vida da população e do meio ambiente incrementando a qualidade dos serviços de saneamento de águas residuais». A empreitada contempla a substituição da atual fossa sética, «ineficiente no tratamento das águas residuais nocivas para a população e o meio ambiente», por uma Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) compacta para «um mais eficiente tratamento dos efluentes», refere o município em comunicado.