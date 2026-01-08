Tiago Bettencourt, Chico César, Danças Ocultas e Companhia Nacional de Bailado são destaques na agenda cultural da Guarda

Tiago Bettencourt, Chico César, Danças Ocultas, a ópera “O Barbeiro de Sevilha” e a Companhia Nacional de Bailado são os destaques da agenda agenda cultural da Guarda no primeiro trimestre deste ano.

A programação foi apresentada esta quinta-feira, na Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (BMEL), e contempla 95 iniciativas, repartidas pelo Teatro Municipal (TMG), Museu da Guarda e BMEL. Segundo Sérgio Costa, presidente da Câmara, a programação de janeiro a março é «eclética, plural e para todos os gostos».

Os concertos de Ano Novo, pela Orquestra Filarmónica Portuguesa, este sábado (17 horas), de Tiago Bettencourt (24 janeiro), de Milhanas (7 de fevereiro), de Danças Ocultas (5 de março) e de Chico César (20 de março), a ópera “O Barbeiro de Sevilha”, pela Orquestra Filarmónica Portuguesa (12 de fevereiro), o ciclo “Diálogos do Fole”, com concertos e oficinas para os grupos de concertinas do concelho, e o espetáculo de dança contemporânea “Os Maias”, da Companhia Nacional de Bailado (28 de março), são os destaques do TMG.

No Museu da Guarda será inaugurada, a 23 de janeiro, a exposição “Mário Carvalho: Riscos Imperfeitos Bem Feitos” e assinalados, em fevereiro, os dez anos do Simpósio Internacional de Arte Contemporânea (SIAC) da Guarda com uma mostra que reúne as obras produzidas nas oito edições realizadas.

Na BMEL, realce para a sessão de escuta coletiva “… E temos o povo…”, com todos os sons da primeira montagem radiofónica do 25 de Abril de 1974, agendada para 25 de janeiro na Rádio Altitude. Trata-se da estreia de uma iniciativa da Comissão dos 50 Anos do 25 de Abril, em que será divulgada, pela primeira vez, na íntegra, a reportagem dos jornalistas Pedro Laranjeira, que morreu em 2015, Paulo Coelho e Adelino Gomes, feita entre o Largo do Carmo e o Terreiro do Paço há precisamente 51 anos.

O projeto começa na rádio local mais antiga do país, que estará de portas abertas para que os guardenses possam ouvir e recordar o dia da Revolução dos Cravos.

A sessão tem entrada livre. Até março, a BMEL continua a promover apresentações de livros, sessões de leitura, exposições, ‘workshops’ e conferências. Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.