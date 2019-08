The Legendary Tigerman reúne maior enchente do Festival de Blues

The Legendary Tigerman invadiu ontem o Jardim José de Lemos.

A multidão expectante foi agraciada com um espetáculo que não desiludiu e fez jus ao nome sonante do cabeça de cartaz desta edição.

Hoje o festival prossegue com as atuações de Hearts & Bones (no anfiteatro do Solar do Vinho da Beira Interior pelas 18 horas) e Moonshiners (Jardim José de Lemos, 22 horas), que encerram a maratona de blues na cidade da Guarda.

O evento foi organizado pela autarquia, com o apoio da BB Blues Portugal – Associação Cultural, e integra o programa de animação “Verão Em Alta”, que se prolonga até setembro.