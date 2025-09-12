Cultura

“Teoria King Kong” encenada esta sexta-feira n’A Moagem, no Fundão

12 Setembro, 2025
Escrito por Sofia Pereira

Esta sexta-feira vai ser encenado n’A Moagem – Cidade do Engenho e das Artes, no Fundão, a peça de teatro “Teoria King Kong” de Chão de Oliva, no âmbito da iniciativa “Este Acolhimento”.

O começo está marcado para as 21h30, e em palco vai ser representada «a metáfora que dinamita os padrões estabelecidos, especialmente os que são referentes aos géneros. Este espetáculo, tal como a obra de Despentes, tem a forma de um manifesto de teor feminista: uma atriz encontra-se no palco para falar das mulheres que não aceitam os papéis de vítimas».

