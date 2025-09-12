Covilhã e Gouveia retomam campeonatos este fim de semana

O Sporting da Covilhã, na Liga 3, e o Desportivo de Gouveia, no Campeonato de Portugal, retomam este fim de semana os respetivos campeonatos nacionais.

Ainda sem vitórias no grupo B da Liga 3, os serranos recebem o Mafra, sexto classificado, no domingo, em jogo da quarta jornada da prova. O Covilhã é “lanterna vermelha” com um ponto, fruto do empate a uma bola em Santarém na jornada anterior. No Campeonato de Portugal também se joga a quarta jornada, com o Gouveia a viajar até Rebordosa, líder da série B com duas vitórias e um empate. Já os serranos são antepenúltimos, com um ponto, em igualdade pontual com o Cortegaça e Anadia. Os gouveenses apuraram-se entretanto para a segunda eliminatória da Taça de Portugal com uma vitória sobre o Beira-Mar por 4-2, após prolongamento. No final do tempo regulamentar registava-se uma igualdade a dois golos. No próximo dia 21 o Desportivo desloca-se ao terreno do Rebordelo (Associação de Futebol de Bragança). Já o Sporting Celoricense foi goleado pela Ovarense por 7-1 e está fora da competição. O Fornos de Algodres, que ficou isento da primeira eliminatória, vai receber o Charneca da Caparica (Associação de Futebol de Setúbal) e o Sporting da Covilhã visita a Ovarense, “carrasco” dos fornenses.