Quinta do Bill e Fun Lovin’ Criminals em destaque na Agenda Cultural da Guarda

O próximo concerto é já a 17 de outubro, com os nova-iorquinos Fun Lovin’ Criminals a atuar no Grande Auditório do TMG. A banda é conhecida pelas suas atuações ao vivo imperdíveis e está comprometida com a apresentação de concertos eletrizantes, onde se misturam novos temas e faixas menos conhecidas.

Seguem-se a 25 de outubro, os Bizarra Locomotiva, uma banda com uma força inquestionável no panorama do metal industrial português. A 26 de novembro, no Café Concerto é Luís Peixoto a subir ao palco. Em dia de aniversário da cidade, 27 de novembro, o palco será dos Quinta do Bill com a Banda Filarmónica de Famalicão da Serra, numa digressão especial deste que é um dos grupos mais emblemáticos do folk-rock português.

Em novembro, o teatro regressa ao Grande Auditório com a peça “O Meu Super-Herói”, de Elmano Sancho. O espetáculo cruza teatro e poesia, história pessoal e memória coletiva, onde o português surge como a língua do exílio e talvez do reencontro.

Em dezembro, os The New Orleans Gospel Choir apresentam um espetáculo que celebra a herança musical da cidade de Nova Orleães, berço do jazz e do blues. Nos dias 19 e 20 regressa à Guarda João Baião com o espetáculo “Baião D’Oxigénio” que combina música, teatro, humor e dança. A terminar o ano, a 27 de dezembro, terá lugar mais uma edição da Farewell Party, no Café Concerto do TMG, para marcar a passagem para 2026.

No Museu da Guarda os destaques vão para a produção local “Frei Pedro da Guarda” de Pedro Leitão e Ricardo Augusto, apresentada no dia 17 de outubro. A dia 19 estreia o roteiro literário “A Guarda segundo Manual Poppe”. No Espaço ExpoEcclesia, a 21 de outubro, é inaugurada a exposição de mobiliário e têxteis “Mãos Inquietas, Mãos Indiscretas” de Emília Barbeira.

Na Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço, este trimestre, a aposta é no projeto “Guarda Memórias” com sessões nos dias 16, 17, 30 e 31 de outubro, uma atividade que pretende proporcionar momentos de partilha e celebração das tradições culturais das diferentes freguesias.

Também em Novembro o bicentenário do nascimento de Camilo Castelo Branco vai estar em destaque na BMEL com celebrações especiais. Pelos vários espaços e equipamentos da cidade realiza-se de 24 a 26 de outubro o VIII Encontro Imagem e Território, numa organização do Centro de Estudos Ibéricos, do Museu da Guarda, do TMG e da BMEL.