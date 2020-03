Nuno Camarneiro esta noite no “Café Literário”, na Covilhã

Nuno Camarneiro, um dos grandes escritores portugueses da atualidade, é o convidado da sessão desta quinta-feira (21h30) do “Café Literário” que terá lugar no Café Centro Cívico, na Covilhã

Natural da Figueira da Foz, o autor licenciou-se em Engenharia Física pela Universidade de Coimbra, trabalhou no CERN e doutorou-se em Ciência Aplicada ao Património Cultural pela Universidade de Florença.

Atualmente é investigador na Universidade de Aveiro. Publicou o seu primeiro romance “No Meu Peito Não Cabem Pássaros” (2011) e no ano seguinte venceu o Prémio Leya com o livro “Debaixo de Algum Céu”. Desde 2009 que escreve poesia e micronarrativas no seu blogue “Acordar um Dia”. O “Café Literário” é organizado mensalmente pela autarquia da Covilhã.