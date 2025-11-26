Música para celebrar o Dia da Cidade no TMG

As comemorações dos 826 anos da Guarda também passam pelo TMG, que recebe esta quarta-feira (22 horas) o multi-instrumentista Luís Peixoto no café-concerto.

Reconhecido pela sua versatilidade e virtuosismo, sobretudo em instrumentos de cordas como o bandolim e o cavaquinho, o músico integrou o grupo Dazkarieh e tem colaborado com inúmeros artistas como Ana Bacalhau e Júlio Pereira. A solo, editou álbuns como “Assimétrico” e “Geodesia”, onde explora a fusão da sonoridade acústica tradicional com composições originais e, por vezes, elementos eletrónicos. No Dia da Cidade, a 27 de novembro, sobem ao palco do grande auditório os Quinta do Bill com a Banda Filarmónica de Famalicão (na foto). A banda de Tomar conta mais de 30 anos de carreira e oito álbuns de originais de música folk e rock. Neste concerto – já esgotado – em formato “sinfónico”, os Quinta do Bill revisitam canções como “Voa (voa)”, “Se Te Amo”, “Menino” ou “Os Filhos da Nação” com novos arranjos e sonoridades. Para sábado (21h30) está programado o espetáculo “Identidade é Portugalidade”, que junta o Grupo de Cavaquinhos da Póvoa do Mileu e a fadista Raquel Maria. O resultado é uma fusão de música tradicional do cancioneiro português com fado tradicional, incluindo os originais da fadista convidada. Haverá também momentos de declamação de poesia.