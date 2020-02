Morreu o professor Malaca Casteleiro

O linguista João Malaca Casteleiro, natural do Teixoso, Covilhã, faleceu na sexta-feira, aos 83 anos, no Hospital da Cruz Vermelha onde estava internado. O teixosense foi o principal responsável na elaboração do novo Acordo Ortográfico de 1990.

Não foram ainda divulgados pormenores sobre as cerimónias fúnebres.

Licenciado em Filogia Românica, em 1961, doutorou-se na mesma área em 1979, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, com uma tese sobre a sintaxe da língua portuguesa.Foi professor catedrático na mesma instituição e membro da Academia de Ciências de Lisboa. Foi o coordenador científico do Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea desta academia.

Foi ainda diretor de investigação do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, conselheiro científico do Instituto Nacional de Investigação Científica e presidente do Conselho Científico da Faculdade entre 1984 e 1987.

Foi também presidente do Instituto de Lexicologia entre 1991 e 2008. Foi feito Grande-Oficial da Ordem Infante D. Henrique em abril de 2001.