Festival de one man band no TMG

Durante duas noites, seis músicos de Portugal, França, Espanha, Itália e Suécia protagonizam o Festival Internacional de One Man Band, que acontece no café-concerto do TMG.

Na sexta e no sábado o palco será dos blues, country, garage, folk e rock’n’roll, interpretados sempre a solo e com muitos instrumentos. A partir das 22 horas, a primeira noite conta com as atuações do francês Fred Raspail, do espanhol Hombre Lobo Internacional e do português Aníbal. No sábado será a vez do italiano Elli Mon, do sueco Leadfoot Tea e do português Zorba. Este ano o festival, que tem entrada livre, decorre também em Portalegre.