Autarca do Sabugal anuncia que gestão da água da barragem pode ser revista

As várias entidades envolvidas na gestão da água da barragem do Sabugal manifestam abertura para uma revisão dos contratos em vigor, revelou o presidente da autarquia.

Segundo António Robalo, no seguimento da falta de água na albufeira da barragem, o município reuniu com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), a Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural e as Administrações das Regiões Hidrográficas do Norte e do Vale do Tejo. «Há abertura por parte destas quatro entidades para rever contratos de exploração, questões relacionadas com a cota mínima da água e também da participação eventual dos municípios na gestão da água», sendo que esta última questão «não é essencial», adiantou o edil sabugalense. O presidente do município sublinha que «o que interessa aos sabugalenses é que o nível da barragem não chegue a esta cota mínima como chegou este ano, no ano passado e nos últimos». Na sua opinião, o Plano e Ordenamento da Albufeira do Sabugal «partiu de uma lógica errada», porque «uma coisa é a exploração da água, que foi autorizada ao limite, e outra coisa é a instalação de equipamentos de recreio e de lazer que precisam de água». António Robalo considera, por isso, que a resolução do problema é «uma decisão política» e «estrutural».