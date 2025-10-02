Elisabete Ribeiro expõe pinturas no Hospital Sousa Martins

Elisabete Pimentel Ribeiro tem 54 anos, é natural de Valflor, no concelho da Mêda, e desde criança que «tem uma grande paixão pela pintura e pelo desenho».

A medense é doente «renal crónica» e tem «raquitismo». Elisabete Ribeiro fez «diálise durante 16 anos, até que fiz o transplante de rim». A arte sempre fez parte da vida de Elisabete que assume que a «mantém viva».

Rodeada de telas, Elisabete Ribeiro pinta «a vida das pessoas; pinto sobre o álcool, como sendo uma chamada de atenção para os malefícios do alcoolismo; também sobre as profissões e as pessoas do interior que as mantém vivas, também como um alerta para valorizarmos aquilo que vai existindo».