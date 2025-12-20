Concerto de Natal junta Orfeão do Centro Cultural e Duo Mesquita na Misericórdia da Guarda

O Centro Cultural da Guarda organiza no domingo (17 horas) um concerto de Natal e Ano Novo na Igreja da Misericórdia da cidade mais alta.

O recital contará com a participação do Orfeão da instituição e do Duo Mesquita, composto pelos guitarristas guardenses e irmãos Manuel e José Pedro Mesquita, que vão interpretar temas e obras alusivas à quadra natalícia. O Orfeão iniciou a atividade em 1962 e gravou o primeiro CD em 1997, sob a regência do padre Bernardo Terreiro. Atualmente é dirigido pelo maestro Luís Serra. Já o “Duo Mesquita” é formado por antigos alunos do Conservatório de Música de S. José da Guarda que estão atualmente a concluir o mestrado em guitarra na classe da professora Laura Young, na Universität Mozarteum em Salzburgo (Áustria). O concerto tem entrada livre.