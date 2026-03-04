Companhia de Teatro do Algarve na Covilhã

O Teatro das Beiras recebe esta quarta-feira (21h30) a ACTA – A Companhia de Teatro do Algarve que apresenta “Oleanna” no âmbito do ciclo “4as de Teatro”.

A peça remete para uma utopia, pois “Oleanna” é o nome de uma colónia no estado da Pennsylvania onde a vida humana não conseguiu assentar por causa da densidade da floresta. «Simbolicamente, aqui representa a utopia que é a educação, o ensino superior, a academia. Onde nos encontramos com a possibilidade de que, talvez, o mundo que tenhamos andado a construir, não seja compatível com a construção da nossa humanidade», adianta a produção. O texto é do norte-americano David Mamet e a encenação de Luís Vicente, que também interpreta com Tânia Silva.