Carlos Adaixo expõe na galeria Tinturaria

Carlos Adaixo inaugura no sábado (18 horas) uma exposição antológica de pintura na galeria Tinturaria, na Covilhã.

Intitulada “O Tempo passa, a Arte fica”, a mostra assinala os 30 anos de carreira do artista plástico natural da Guarda. «Não me apetece explicar, eu que tenho a mania das palavras, esta necessidade ou desejo de pintar. Sei que acontece e que de forma compulsiva me vai saindo a jorros por entre períodos de seca criativa», escreve o pintor a propósito desta exposição, que já pelo Museu da Guarda e pelo castelo de Pinhel. Estão patentes obras antigas e quadros mais recentes, saltando à vista a diferença de técnicas e estilos entre as duas fases da sua obra. Na sua pintura mais recente, de grandes dimensões, sobressaem as cores vivas, as linhas e formas geométricas.

Pintor autodidata, Carlos Adaixo, professor de Filosofia e Psicologia no ensino secundário, escritor com três romances publicados e colaborador na imprensa regional, expõe regularmente desde 1989. Nasceu na Guarda em 1962 e já realizou, ao longo destes 30 anos de carreira, diversas exposições coletivas e individuais em várias localidades do país. A exposição tem entrada livre e pode ser visitada até 31 de março.