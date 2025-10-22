Vendidas 650 mil assinaturas do Passe Verde Ferroviário da CP

Criado para promover a mobilidade sustentável e acessível, reduzir as emissões de carbono e incentivar o uso do transporte ferroviário em todo o país, o Passe Ferroviário Verde tem registado uma adesão crescente ao longo do primeiro ano de implementação. Desde que a medida entrou em vigor, a 21 de outubro de 2024, foram vendidas mais de 650 mil assinaturas deste passe da CP – Comboios de Portugal. O Passe Verde permite viagens ilimitadas de comboio, em todo o país, por 20 euros. Em setembro, foi atingido o valor recorde de assinaturas comercializadas num só mês, mais de 67 mil.

Os dados revelam que cerca de metade dos passageiros que viajam com Passe Ferroviário Verde utilizaram mais do que um serviço. Foram efetuadas quase 2,2 milhões de reservas nos comboios Intercidades e cerca de 28% dos passes foram adquiridos por novos clientes.

O Passe Ferroviário Verde tem o custo de 20 euros para 30 dias, sendo que os passageiros podem viajar em comboios Regionais, InterRegionais, Urbanos de Lisboa e Porto (fora das áreas cobertas pelos passes intermodais metropolitanos), Urbanos de Coimbra e ainda nos comboios de longo curso Intercidades (em 2.ª classe, com reserva de lugar prévia, obrigatória, até duas viagens diárias). Além da versão para 30 dias, este passe também pode ser adquirido por períodos de 60 ou 90 dias, a um custo de 40 euros e 60 euros, respetivamente. O título é exclusivo para residentes em Portugal e pode ser carregado no Cartão CP.

Segundo a CP «o Passe Ferroviário Verde veio reforçar o compromisso com a promoção da sustentabilidade e da coesão territorial, incentivando cada vez mais cidadãos a optar pelo transporte ferroviário, contribuindo para uma mobilidade mais sustentável e económica e aumentando a competitividade dos transportes públicos».

A CP-Comboios de Portugal realça ainda que o passe funciona como «uma solução global, porque não limita a utilização para serviços ou regiões específicas, sendo totalmente flexível, simples e inclusivo, com a preocupação de contribuir para melhorar a vida dos clientes».