Morreu o artista plástico guardense António Barreiros aos 76 anos de idade. Natural do Jarmelo, onde manteve o seu atelier, iniciou-se na pintura com a realização de ilustrações para a Revista Horizonte. Expôs pela primeira vez em junho de 1972, em Lisboa. Participou em mais de uma centena de exposições coletivas e individuais em Portugal e no estrangeiro. Esteve presente com as suas obras em vários Simpósios Internacionais, onde se incluem vários SIAC, na Guarda. António Barreiros também publicou diversos poemas em jornais e revistas, executou cenografia, fez restauro de arte sacra e decoração em palacetes. As suas obras estão espalhadas um pouco por todo o mundo, integrando coleções nacionais e internacionais. O funeral de José António Barreiros Monteiro realiza-se esta tarde (17h30) para o cemitério de S. Pedro do Jarmelo.