O galo foi julgado e queimado na Praça Velha, para a Guarda expiar os seus pecados.

O espetáculo culminou este domingo o desfile carnavalesco protagonizado pelas freguesias e 1.200 figurantes e músicos. O cortejo foi acompanhado por milhares de pessoas, que no final encheram a Praça Velha para assistir ao julgamento do galináceo.

O evento foi o ponto alto do programa de animação “GuardaFolia”, que termina terça-feira em Famalicão da Serra com o Enterro do Entrudo.