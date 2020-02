O tradicional Carnaval de Vila Franca das Naves

Numa tarde solarenga, com temperatura muito acima do que é habitual para a época, o tradicional cortejo de Carnaval em Vila Franca das Naves saiu à rua em ambiente de grande festa. Centenas de foliões animaram as principais ruas da vila que se vestiu com o mais genuíno carnaval da região.

Mais uma vez a tradição cumpriu-se com o comentário satírico e político a servir de mote para a decoração dos carros alegóricos. A herança milionária (do testamento de Carmen Rios Domingues) que continua por decidir em Tribunal ou os habituais atrasos dos comboios foram algumas das “bocas” exibidas no cortejo que, como todos os anos, teve na locomotiva o seu protagonista de abertura.

O cortejo contou com a arte e entusiasmo dos mais jovens de Vila Franca das Naves e ainda com a participação de um carro alegórico de Rio de Mel e outro de Pala, numa organização da Junta de Freguesia de Vila Franca das Naves e Feital e o apoio do Município de Trancoso.