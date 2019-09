Misericórdia da Covilhã debate novos desafios da Economia Social

Esta quinta-feira a Misericórdia da Covilhã promove uma conferência-debate sobre “Novos e velhos desafios nas organizações da Economia Social”.

A sessão decorre no salão nobre dos Paços do Concelho e destina-se a promover o diálogo e a reflexão em torno dos desafios que se colocam a estas organizações «num mundo constante de mutação e evolução». Os oradores são António Bernardo, diretor do Centro Distrital de Segurança Social de Castelo Branco; Manuel de Lemos, presidente do secretariado nacional da União das Misericórdias Portuguesas; e Lino Maia, presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade. Outros intervenientes são Eduardo Graça, presidente da direção Cooperativa António Sérgio para a Economia Social; Jardim Moreira, presidente da Rede Europeia Anti-Pobreza; e Carlos Andrade, membro do Centro Português de Fundações.