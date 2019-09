Luisão dá palestra motivacional na UBI

“Mais do que vencer” é o título da palestra motivacional que Luisão, ex-capitão do Benfica, profere esta quinta-feira na Universidade da Beira Interior (UBI).

A sessão tem início pelas 17 horas, no anfiteatro das Sessões Solenes (Polo I), e faz parte das atividades preparadas para os novos alunos da UBI durante a primeira semana de aulas, mas é aberta a todos os estudantes e público em geral. Tem entrada livre. O brasileiro Ânderson Luís da Silva, mais conhecido por Luisão, nasceu em 1981 e jogou como defesa central no Clube Atlético Juventus e Cruzeiro, ambos no Brasil, antes de ingressar no Benfica em 2003.

Pela seleção do seu país venceu uma Copa América e duas Taças das Confederações. Abandonou a carreira profissional há cerca de um ano e atualmente integra a estrutura do clube da Luz.