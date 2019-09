Exercício físico e desporto debatidos em Gouveia

A primeira edição das Jornadas de Exercício Físico e Desporto decorre em Gouveia entre esta quinta-feira e sábado, numa organização do município.

A iniciativa pretende «ir ao encontro das necessidades» de técnicos autárquicos na área do desporto, de técnicos desportivos, de professores de Educação Física e de outras áreas que pretendam aumentar os seus «conhecimentos e dotar os participantes de novas ferramentas de informação atualizada, que lhes permita tornar o seu desempenho profissional mais profícuo», adiantam os promotores. Participam oradores, docentes e doutorados, da Universidade de Évora, Universidade de Coimbra, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Universidade Nova de Lisboa, Instituto Politécnico da Guarda e Instituto Politécnico de Viseu. No primeiro dia há um workshop teórico-prático, enquadrado no projeto “Gym4All”, vencedor do Orçamento Participativo Jovem 2017, do qual fazem parte os municípios de Gouveia, Seia e Oliveira de Hospital e que se destina a desenvolver local e regionalmente a Ginástica Desportiva.

Nos dias seguintes serão abordadas temáticas como a importância do desporto na idade infantil e na idade sénior, a importância da prática desportiva na saúde, a importância das autarquias como fomentadoras de exercício físico. As jornadas terminam a falar sobra a formação desportiva, nutrição, lesões desportivas, novas tecnologias e ética no desporto. A atividade é promovida em parceria com o Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) e o Plano Nacional de Ética no Desporto. Os interessados podem inscrever-se em https://jornadasdesporto.cm-gouveia.pt .