Ministra da Saúde aponta pico da pandemia para 14 de abril

A ministra da Saúde referiu este sábado que o pico da pandemia do coronavírus em Portugal é estimada para 14 de abril.

«De acordo com a evolução do número de casos de Covid-19 estima-se que a ocorrência do pico da curva epidemiologia se situe à volta do dia 14 de abril», disse Marta Temido na conferência de imprensa de atualização da evolução da pandemia .

Portugal já tem 1.280 casos de infeção pelo novo coronavírus, dos quais 260 foram confirmados nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste sábado. Há cinco pessoas recuperadas e 12 mortos.

Estão internadas em hospitais 156 doentes, sendo que destes 35 encontram-se nos cuidados intensivos (mais nove do que na sexta-feira). A maioria dos doentes apresentam sintomas ligeiros, por isso, estão a ser acompanhados a partir de casa pelo seu médico de família ou por equipas de hospitalização domiciliária.

Há ainda 1.059 pessoas a aguardar o resultado das análises laboratoriais e 13.155 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.