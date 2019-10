Medalha de Mérito para onze personalidades e instituições no Dia da Cidade da Covilhã

A Covilhã celebra no domingo os 149 anos da elevação a cidade e na ocasião vai homenagear oito personalidades e três instituições que, «de forma marcante, têm desenvolvido ações de mérito no concelho», adianta o município.

Estes serão distinguidos com a Medalha de Mérito o historiador António Pinto Pires, o empresário Pedro Gaudêncio, o presidente do Sp. Covilhã José Mendes, o operário José Carlos Campos, conhecido como “Sr. Viseu”, o dirigente desportivo e comerciante Manuel Ribeiro, e o psiquiatra Vítor Sainhas. A título póstumo, serão também agraciados António Ascensão Coelho, antigo autarca no Teixoso, e José Reis Barata, antigo deputado na Assembleia Municipal e docente. Nas instituições, a Medalha de Mérito será atribuída à Fundação Imaculada Conceição – Doroteias da Covilhã, à Liga dos Amigos do Centro Hospitalar Cova da Beira e à Associação de Desenvolvimento Local Beira Serra. «É uma justíssima homenagem da cidade a personalidades ímpares que se destacaram na comunidade e também ao trabalho desempenhado por estas instituições no voluntariado e na educação de várias gerações de covilhanenses», justifica o edil covilhanense Vítor Pereira. A sessão solene terá lugar às 15h30, no salão nobre dos Paços do Concelho.