Aguiar da Beira: Prémios de Mérito Escolar e de Acesso ao Ensino Superior

A Câmara de Aguiar da Beira vai atribuir prémios de Mérito Escolar aos melhores alunos dos 6º, 9º e 12º anos do Agrupamento de Escolas Padre José Augusto da Fonseca e de acesso ao ensino superior.

Com esta medida, a autarquia pretende «reconhecer o mérito e premiar o acesso ao ensino superior dos alunos que frequentam e concluem o ensino secundário no Agrupamento de Escolas de Aguiar da Beira, pugnando pela fixação de alunos e pela sustentabilidade» da escola pública. Os montantes a atribuir por cada prémio serão fixados, anualmente, por deliberação do executivo municipal, segundo o Regulamento para Atribuição de Prémios de Mérito Escolar e de Acesso ao Ensino Superior.