Arruada literária no centro histórico da Covilhã

Cinco escritores da cidade participam este sábado numa arruada literária pelo centro histórico da Covilhã.

Com início pelas 21 horas, a atividade integra as comemorações do 149º aniversário da elevação da Covilhã a cidade. Participam Célia Bonifácio, Manuela Cameira, António José da Silva, José Macedo e Maria Alice Peixeiro, que vão declamar trechos selecionados de poesia de autores que marcaram a história da Covilhã, como Ernesto Melo e Castro, Celestino David, António Alçada Batista, Alfredo Nunes Pereira e José Reis Barata. O ponto de partida são as escadas da Rua do Castelo, junto ao auditório municipal, seguindo o percurso pela zona intramuralhas, com paragens na Igreja de Santa Maria, Portas do Sol, Rua 1º Dezembro e Praça do Município.