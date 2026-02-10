Detido de 41 anos por abandono de animal condenado a 130 horas de trabalho comunitário na Guarda

Um homem de 41 anos foi detido pela GNR, o concelho da Guarda, por abandono de animal de companhia na Barragem do Caldeirão, tendo sido condenado a 130 horas de trabalho comunitário.

O caso remonta a dezembro de 2024 e o suspeito foi identificado e constituído arguido pelo Núcleo de Investigação de Crimes e Contraordenações Ambientais do Comando Territorial da GNR da Guarda.

As investigações permitiram apurar que «o cão havia sido deliberadamente lançado à albufeira pelo seu proprietário, tendo sido deixado em situação de perigo iminente para a vida». O suspeito foi constituído arguido no dia 06 de janeiro de 2025.