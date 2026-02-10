Baile Solidário em Escalhão para ajudar afetados da tempestade Kristin

A Associação O Janeirinho, sediada em Escalhão, concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, está a organizar um Baile Solidário no Pavilhão Gimnodesportivo da localidade que vai decorrer no próximo dia 21 de fevereiro, pelas 22 horas. O objetivo é que a receita reverta «integralmente para apoiar as vítimas da tempestade Kristin nos concelhos afetados pelo mau tempo».

O evento conta com atuação do organista Rui Monteiro, haverá também leilões solidários e a organização promete surpresas ao longo da noite.

A Associação O Janeirinho foi criada em 2021 e reúne pessoas de várias gerações que pretendem «preservar a tradição e promover o desenvolvimento sustentável de Escalhão». O Baile Solidário conta com a colaboração e apoio da Associação de Caçadores de Escalhão, a Junta de Freguesia de Escalhão e a Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo.