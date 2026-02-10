Ana Margarida Lamelas é a convidada do VI Inspirar-te do Conservatório da Guarda

Na próxima sexta-feira, 13 de fevereiro, a Violetista Ana Margarida Lamelas, que terminou o curso secundário de Música no Conservatório da Guarda, tendo prosseguido os estudos musicais em Inglaterra, vai atuar no auditório do Museu da Guarda.

Trata-se do concerto-conferência “Inspirar-te” que já vai na 6ª edição. Segundo os responsáveis do conservatório, é uma oportunidade para «ouvirmos e conhecermos um pouco mais desta jovem artista, das suas experiências musicais e profissionais, e ao mesmo tempo, será uma nova oportunidade para os alunos mais novos perceberem os fatores essenciais e transversais a todos os que escolhem uma carreira artística».

Com Ana Margarida Lamelas vão atuar os professores Olena Sokolovska e Pedro Ospina. A entrada é livre.