Câmara da Guarda disponibiliza site temporário

A Câmara da Guarda continua a tentar restabelecer a normalidade informática e esta segunda-feira colocou online aquilo que parece ser um site temporário com informação oficial, embora desatualizada, notícias antigas e links de acesso rápido para áreas como Educação, Cultura, Ambiente, Urbanismo, Ação Social e Proteção Civil.

Contudo, ao clicar no setor correspondente não há qualquer informação ou documento.

O site está acessível em www-mun-guarda.pt . A Câmara da Guarda fo ialvo de um ataque informático a 12 de fevereiro e desde então não dispõe de site oficial e está a trabalhar de forma limitada, em termos informáticos.