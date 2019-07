Bombeiros da Guarda homenageados com mural

(Foto: João Mendes Rosa)

No edifício da Casa-Escola do quartel dos Bombeiros Voluntários da Guarda está a ser elaborado um mural, a cargo do artista urbano Rojo. O trabalho pretende homenagear não só os bombeiros guardenses como todos os que em Portugal desempenham uma «ação abnegada em prol das populações e defesa do território habitado e florestal», de acordo com a organização, levada a cabo pelo Museu da Guarda e Câmara Municipal.

O tema da pintura remete para a mitológica Fénix «convertida em bicefalia e a proteção da humanidade», como símbolo do trabalho dos soldados da paz.