Candidatos do CDS-PP visitaram O INTERIOR

Os candidatos do CDS-PP pelo círculo da Guarda às legislativas visitaram a redação de O INTERIOR esta terça-feira, no âmbito das suas ações de pré-campanha.

Durante a visita, o cabeça de lista Henrique Monteiro defendeu a criação de uma «zona franca do interior» e medidas fiscais para atrair empresas e habitantes. Para tal, os centristas propõem «a redução do IRC para 10 por cento» para as empresas já instaladas e a instalar. «Também sugerimos que o IRS a pagar pelos contribuintes destes territórios seja 50 por cento do valor que pagariam noutro ponto do país, nomeadamente no litoral», disse o candidato.

«Vamos fazer um trabalho sério porque há um conjunto de problemas associados a este território para os quais acho que o CDS tem as melhores soluções», acrescentou Henrique Monteiro. Saiba mais na edição desta semana de O INTERIOR.