“Réveillon” esgota Serra da Estrela

A passagem de ano na Serra da Estrela continua a ser uma forte preferência, reforçando a importância da Beira Interior como destino predileto nesta época festiva. Até à última noite do ano a expectativa é de lotação esgotada, com muitos clientes a reservar mais perto da data.«As reservas são cada vez mais de última hora, sendo os clientes de vários pontos do país e alguns do Brasil (10 por cento)», adianta Carlos Santos, diretor-geral do Grupo Luna, que detém o Hotel da Serra da Estrela, os Chalés de Montanha e o Hotel dos Carqueijais. Para o réveillon, o responsável espera que a taxa de ocupação atinja «os 95 a 100 por cento» nos três espaços. Este ano, o grupo optou por disponibilizar programas de duas noites, com artistas convidados e um preço médio de 600 euros em quarto duplo, que varia de acordo com as especificidades de cada quarto. «Os preços sofreram um ligeiro aumento devido aos artistas de renome que vão animar as festas no Luna Hotel Serra da Estrela e no Luna Hotel dos Carqueijais», explica o responsável. No programa está previsto um jantar especial, ceia e fogo-de-artifício. No Hotel Serra da Estrela a animação está a cargo de José Malhoa, enquanto Gabriell é o convidado especial do Hotel dos Carqueijais. No caso dos chalés de montanha o preço para jantar, estadia e almoço de ano novo atinge os 1.980 euros para seis pessoas.

Do grupo IMB Hotels, o Puralã-Wool Valley Hotel & Spa, na Covilhã tinha um programa especial de duas noites a 325 euros por pessoa, mas já não possui qualquer vaga para os 104 quartos. Ainda na “Cidade Neve”, a Pousada da Serra da Estrela, gerida pelo grupo Pestana, registava uma taxa de ocupação da ordem dos 98 por cento há já duas semanas atrás. O programa inclui três noites com um custo de 919 euros em quarto duplo. Já a Pousada da Juventude, nas Penhas da Saúde – concessionada à Federação Portuguesa de Desportos de Inverno (FPDI) – está lotada há algum tempo. Cerca de 120 pessoas irão entrar no novo ano nesta unidade que manteve os preços regularmente praticados nos fins de semana de Inverno. A participação na festa de passagem de ano tem um custo acrescido de 50 euros por pessoa, que inclui os festejos nocturnos e jantar.

Na Guarda, o Hotel Lusitânia, do grupo IMB – onde o programa festivo para duas noites tinha um custo de 250 euros – está complemente lotado, assim como o Hotel Vanguarda. Do mesmo grupo, o H2otel, localizado na freguesia de Unhais da Serra (Covilhã), está esgotado desde outubro. O programa especial de fim ano, que se estende por três noites, tem um preço médio de 740 euros por pessoa. «Cerca de 50 por cento das reservas são feitas de um ano para o outro e as restantes foram preenchidas logo na primeira semana», disse à agência Lusa Luís Veiga, administrador do grupo empresarial. Em Seia, está igualmente esgotado o Hotel Eurosol Seia Camelo. Cerca de 170 pessoas marcaram estadia nesta unidade hoteleira, que apostou num programa de duas noites a 420 euros por quarto duplo. Em Manteigas a Casa de São Lourenço – Burel Panorama Hotel está também lotada para a noite de passagem de ano. Nesta unidade hoteleira o programa especial de réveillon estende-se desde a tarde de dia 29 até à manhã de dia 1 de janeiro, incluindo refeições e atividades de lazer em todas as datas. O jantar especial de fim de ano será procedido por «piano, voz e música para dançar». Os preços variam consoante a tipologia do quarto, mas vão dos 1650 aos 2100 euros, por duas pessoas em quarto duplo. Na Pousada Convento de Belmonte o pacote especial de fim de ano – que inclui uma noite de alojamento, jantar, ceia e festa com bar aberto – tem um preço médio de 424 euros, dependendo do quarto escolhido. Esta unidade hoteleira – que está quase esgotada para a noite de 31 de dezembro – coloca ainda a possibilidade de atender ao jantar e festa de réveillon (sem alojamento), pelo preço de 150 euros por pessoa. Já em Trancoso, a taxa de ocupação do Hotel Turismo na noite festiva é de 80%. O programa especial de jantar, ceia e animação tem um custo de 60 euros por pessoa e de 110 caso seja incluído o alojamento da noite de 31 (preço por pessoa em quarto duplo).