Investigação «é chave» para «compreender o consumidor» de castanha

José Ângelo Pinto, diretor da Associação Portuguesa da Castanha (RefCast), afirmou a O INTERIOR que a investigação é a chave para «criar valor» no produto, «compreender o consumidor» e «perceber novas formas de melhorar a produção» de castanha.Este fruto está em destaque em Trancoso e Penedono, onde decorre o Xº Encontro Europeu do setor, ao qual este responsável presidiu.

Amílcar Salvador, Presidente da Câmara Municipal de Trancoso, (que falava na sessão de abertura do evento europeu) chamou a atenção para a importância do «trabalho em rede» sublinhando que «o verdadeiro sucesso resulta de boas parcerias», como as que se concretizaram para organizar o encontro.

A iniciativa é organizada pela RefCast, em parceria com as autarquias dos concelhos anfitriões que recebem o evento internacional entre quinta-feira e sábado.

Mais de 250 congressistas vindos de Espanha, França, Itália, Chile e Portugal reúnem-se este fim de semana, para partilhar experiências e debater melhoramentos a realizar na produção local de castanha.

Veja as fotos da sessão de abertura, que decorreu hoje em Trancoso:

Saiba mais na próxima edição em papel de O INTERIOR.