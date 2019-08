Inscrições abertas para projeto “+ ATIVO” no Sabugal

O município do Sabugal tem a decorrer até 6 de setembro, o período de inscrições para o projeto “+ ATIVO”, que se destina a promover e dinamizar a prática de exercício físico junto da população do concelho.

Segundo a autarquia, o programa tem como principal objetivo «incentivar uma atividade que promova o bem-estar, de forma terapêutica, criando laços de interajuda entre os munícipes, melhorando o quotidiano vivencial da população de forma ocupacional». Os interessados em participar no “+ ATIVO” podem inscrever-se no Centro Dr. José Diamantino dos Santos (Biblioteca Municipal do Sabugal).