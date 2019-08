«Novo coração da cidade» inaugurado em Pinhel

O novo Parque Urbano de Pinhel foi hoje inaugurado no âmbito das comemorações do Dia da Cidade.

O espaço foi construído no local do antigo Campo de Futebol Astolfo da Costa e resulta de um investimento de cerca 630 mil euros, comparticipados no âmbito do Portugal 2020 – Programa Operacional Regional do Centro. O parque possui áreas verdes, uma rede de caminhos, várias zonas de estadia, um pequeno lago ladeado por um edifício de apoio com bar, e um mini anfiteatro. Há ainda zonas destinadas à prática de basquetebol, voleibol de praia e ténis de mesa, bem como equipamento infantil, mesas e bancos e um espaço para a prática de jogos tradicionais.

Rui Ventura, autarca de Pinhel definiu o parque como «um novo coração da cidade», onde «estão plantadas mais de 200 árvores» em mais de «10 mil metros quadrados de área de lazer». O edil congratulou-se com a realização de uma «intervenção que marca a história» da “cidade falcão” e pediu aos munícipes que «olhassem pelo espaço que é de todos».

A Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), Ana Abrunhosa, presidiu à sessão e afirmou que este «é um investimento para pinhelenses e visitantes, que traz maior urbanidade à cidade». A responsável salientou também que a comparticipação pública utilizada no Parque Urbano de Pinhel «mostra como devem ser utilizados os fundos europeus para o desenvolvimento de territórios», em especial aqueles que estão localizados no interior do país.

A inauguração deste novo espaço urbano marca o dia de encerramento do ciclo de festas do município. A anteceder esta ação foi realizado o hastear de bandeiras e uma sessão solene, na qual foi anunciada a Comissão de Honra que irá trabalhar nas comemorações dos 250 anos de elevação de Pinhel a cidade, data emblemática celebrada em 2020.

O programa termina hoje com o habitual Sunset e White Party, que este ano decorre no novo Parque Urbano a partir das 18h30. À noite, os Ciganos d’Ouro e Jorge Palma atuam no Largo dos Combatentes.

Veja as fotos da inauguração abaixo: